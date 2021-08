SPERONE. Comunali 2021, ritorna l’ex Sindaco Adolfo Alaia, candidato alla fascia tricolore per l’Orologio

Ieri sera dopo una lunga riunione i stati generali dell’orologio hanno deciso che il prossimo candidato a ricoprire la poltrona più alta del Comune sarà lo storico ex Sindaco Adolfo Alaia, che amministro’ il paese nel dopo terremoto degli anni 80 per un decennio.

Salvo sorprese dell’ultima ora quindi la lista dell’orologio s’appresta a ripresentarsi ancora una volta alla kermesse elettorale con un membro della famiglia Alaia. Ancora in alto mare l’eventuale lista opposta, anche se si sottolinea il tentativo da parte di un nuovo e giovane gruppo di scendere in campo in contrapposizione all’orologio con nuovo simbolo e con tante novità. Non ci resta di attendere ancora pochi giorni e tutto sarà più chiaro.

