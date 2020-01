SPERONE. Con l’Epifania tutte le feste vanno via ma non il presepe della famiglia Napolitano

Con l’Epifania tutte le feste vanno via ma questo non vale per il sig Napolitano di Sperone che prolunga l’esposizione della sua opera fino a domenica 12 gennaio. Il presepe allestito nei pressi dello spiazzale Sant’Elia resterà acceso dalle 17:00 alle 22:00. E con l’occasione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla visione e delle tante persone che si sono complimentati per la bella opera realizzata. Chi quindi non ancora ha potuto ammirare lo scenario presepiale può farlo fino al prossimo 12 gennaio.

