Coronavirus, iniziata sabato la sanificazione del paese, oggi si continua per le altre strade pubbliche del paese. Un’azione necessaria per cercare di limitare l’epidemia di Coronavirus, che fortunatamente non ha toccato ancora il baianese e in particolare Sperone dove si procede a ritmo serrato a disinfestare tutto e dare maggiore tranquillità ai cittadini.

