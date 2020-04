SPERONE. Controlli serrati dei Vigili Urbani sul rispetto delle ordinanze contro il Coronavirus.

Nella giornata odierna i Vigili Urbani di Sperone hanno effettuato un massiccio controllo ai veicoli in circolazione sulla Statale 7 Bis onde controllare se i conducenti rispettino le ordinanze di divieto di transito se non per giustificati motivi, così come prevedono le norme anticontagio. Decine e decine i conducenti sottoposti ai controlli. Le operazioni di vigilanza continueranno anche nei prossimi giorni per cui per non incorrere in salate sanzioni gli automobilisti si attengono alle ordinanze in vigore.

