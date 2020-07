SPERONE. Coronavirus. Emessa ordinanza di isolamento domiciliare obbligatorio

Con ordinanza numero 19 del 2020 il sindaco del Comune di Sperone, in attuazione delle misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ha emesso ordinanza di isolamento domiciliare obbligatorio nei confronti di una residente del comune per essere risultata in contatto stretto di caso positivo a Covid-19 e di adottare tale misura a scopo precauzionale anche nei confronti dei familiari conviventi. Il tutto dopo nota dell’ASL di Avellino datata 30 giugno 2020. L’isolamento dovrà essere rispettato fino al prossimo 6 luglio 2020.

adsense – Responsive – Post Articolo