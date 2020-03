SPERONE. Domenica senza mercato a Sperone per prevenire il contagio da Coronavirus

Spazio vuoto e senza le postazioni degli ambulanti che ogni domenica riempiono la zona mercato a Sperone. Uno dei mercati più frequentati dell’area mandamentale ha dovuto fare il conto con l’ordinanza sindacale che vieta manifestazioni e altro che possano essere un rischio per il contagio da Coronavirus. Il divieto vige fino a nuovo ordine per cui non si potranno tenere iniziative e comunque adunanze e assembramenti di cittadini, tra cui è compreso anche il mercato settimanale. Molte persone, non conoscendo l’ordinanza in questione, questa mattina si sono recati presso l’area mercato e hanno trovato l’area vuota.

