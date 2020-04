SPERONE. Euronuts S.p.A., aderisce alle iniziative solidale del Comune

Stamattina la Euronuts S.p.A., azienda agroalimentare con sede nella zona industriale di Sperone, ha aderito alle iniziative solidali attivate dal comune di Sperone, per il tramite della protezione civile, in favore delle famiglie in difficoltà. A tal proposito la Euronuts S.p.A. ha donato al comune di Sperone derrate alimentari per oltre duemila euro.

“A nome della comunità speronese ringrazio il nobile gesto solidale e di vicinanza, in un momento così difficile”, ha dichiarato il primo cittadino di Sperone Marco Santo Alaia.

adsense – Responsive – Post Articolo