SPERONE. Fermati due giovani in possesso di sostanze stupefacenti. Intanto sui social circola....

I Carabinieri della Stazione di Avella, insieme ad una volante della radiomobile di Baiano, hanno fermato per un normale controllo a Sperone in via Nazionale un’auto con a bordo due giovani della zona, i quali non hanno saputo spiegare il motivo dei loro spostamenti e dal controllo personale sono stati trovati in possesso di piccole sostanze stupefacenti e accompagnati in caserma per i dovuti accertamenti.

Del fermo è stata scattata una foto (quella pubblicata) che insieme ad un vocale pubblicato sulla messaggeria di Whatsapp annunciava falsamente la fuga di malviventi armati e che le forze dell’ordine erano sulle loro tracce. Una vera è propria fake news che ha scatenato all’arme sociale e che le forze dell’ordine cercheranno di individuare l’autrice per poi procedere per il reato di procurato allarme.

