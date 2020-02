SPERONE. Festa di Sant’Elia Profeta, arriva la comunità di Peschici per rafforzare il gemellaggio tra i due paesi

Domani, 20 febbraio 2020, giorno di festa in onore di Sant’Elia, la comunità di Peschici, guidata dal sindaco Francesco Tavaglione, sarà ospite a Sperone per suggellare quel patto di amicizia già stretto qualche mese fa con la visita della Comunità Mandamentale a Peschici. Nel giorno in cui si celebrerà la festa votiva di Sant’Elia i rappresentanti della comunità pugliese saranno accolti dal sindaco Marco Santo Alaia, dalle associazioni locali e tutta la comunità per un momento storico importantissimo. I fedeli che hanno in Sant’Elia il loro patrono parteciperanno agli eventi clou della giornata, sfilata del Maio, processione e così via.

adsense – Responsive – Post Articolo