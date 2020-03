SPERONE. Francesco Mauro, anche lui ha partecipato al flashmod sonoro. Video

Sono Francesco Mauro, un ragazzo di diciassette anni, che abita a Sperone. Oggi 13/03/2020 in occasione del flashmob sonoro organizzato dagli strumentisti italiani, anche io mi sono aggiunto ad esso. Scrivo alla redazione di bassa Irpinia, perché dal mio punto di vista, in questo momento di criticità “assoluta” la cosa che ci resta da fare è fare ciò che ci piace, senza lasciarci condizionare dal momento, dalla problematica; nulla può fermare la forza di tante persone insieme che lottano contro un’altra. Questo, è servito, a dare forza a tutti i cittadini italiani che in questi giorni stanno vivendo questo dramma. #iorestoacasa

adsense – Responsive – Post Articolo