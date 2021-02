SPERONE. I piccoli alunni dell’Infanzia colorano il Carnevale. Iniziata la settimana dedicata alle maschere

Settimana dedicata al Carnevale presso la scuola dell’Infanzia di Sperone, facente parte dell’I.C. “Giovanni XXIII”, dove le maestre in questi giorni stanno concentrando la didattica trattando delle maschere italiane, facendo conoscere agli alunni quelle più conosciute come: Pulcinella, Arlecchino, Colombina, Brighella e Pantalone e cosi via. In ogni sezione i piccoli alunni sotto la direzione del corpo docente si stanno cimentando nel realizzare le mascherine, muniti di tutto l’occorrente, ma a farla da padrone sono i colori. Ogni giorno viene realizzata una maschera. Il gran finale è previsto per lunedì 13 febbraio, a chiusura della settimana scolastica dedicata al Carnevale, dove gli alunni prenderanno parte, all’interno del proprio plesso, ad una sfilata in maschera. Ma di questo ve ne daremo conto la prossima settimana.

