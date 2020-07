SPERONE. Il 1 agosto disinfestazione del terriotrio. Ecco alcune avvertenze

Si porta a conoscenza della cittadinanza che l’associazione temporanea di imprese Cidap – Sait – Sirio incaricata dall’Asl Avellino con delibera n. 1510 del 26/11/2015 per la sanificazione ambientale, effettuerà su tutto il territorio comunale di Sperone un intervento di disinfestazione in data 01/08/2020 dalle ore 4,00 in poi.

Si invita pertanto la popolazione ad osservare le seguenti precauzioni avendo cura di: Tenere le porte e finestre chiuse al passaggio delle macchine operatrici; Non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno della abitazioni durante i trattamenti di irrorazione; Non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione.

