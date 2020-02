SPERONE. “Il Baronetto Rosso” approda a “Le Gourmet”. Testato anche nel noto locale speronese

Il “Baronetto Rosso” è un pomodorino coltivato nella Bassa Irpinia alle pendici del Parco Regionale del PARTENIO, dove nei terreni dei Comuni di Sperone, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Avella, Baiano e Quadrelle, trova l’ambiente ideale per sua particolarità di avere una forma apicale, un’elevata resistenza di attaccatura al peduncolo, una straordinaria e cospicua resistenza, di sublima gustosità, di eccezionale adattabilità culinaria, di grandissime e uniche particolarità nel lavorarlo, di totale utilizzo, di elevatissime quantità e qualità organolettiche/nutrizionali, con proprietà benefiche per l’essere umano e quasi privo di capacità offensive per la salute umana.

Nei giorni scorsi il noto locale speronese “Le Gourmet”, grazie ai suoi chef ha testato questo affascinante prodotto che Vito Napolitano ne è il suo padre putativo. Attorno a questo pomodorino davvero unico un progetto creato effettivamente per valorizzare questo meraviglioso ed interessante prodotto che potrebbe sicuramente dare una svolta e speranza al territorio.

Il risultato, grazie anche alla professionalità degli chef del locale è stato davvero eccezionale, non resta che inserirlo adesso nel menù della carta del ristorante.

