SPERONE. Il Candidato Consigliere ANGELO SORICE ringrazia l’Associazione “PLASTIC FREE”.

Domenica 26 settembre l’ associazione “Plastic Free”,in occasione della giornata nazionale “Plastic Free”, ha ripulito diverse strade del paese. L’ iniziativa è stata sponsorizzata anche dalla Pro Loco Sperone e dal Comune. Presente anche il candidato consigliere della lista “Orologio”, Angelo Sorice. “L’ iniziativa dell’ associazione Plastic Free ha avuto il merito di sensibilizzare i cittadini sulla tematica ambientale. Come consigliere mi impegnerò per promuovere la cultura ambientalista nelle scuole e nelle associazioni. Le leggi saranno sempre più restrittive per impedire l’uso della plastica inquinante. Per questo bisogna educare all’utilizzo consapevole di questo materiale. Come candidato consigliere e come insegnante in pensione ho sentito la necessità di partecipare all’iniziativa per dare l’esempio ai più giovani”

