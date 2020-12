SPERONE. Il Coro Parrocchiale “S.Elia Profeta” presenta la “Serenata a Gesù”. Video

Anche quest’anno il Coro Parrocchiale “S. Elia Profeta” di Sperone (Av) non ha rinunciato alla sua tradizione e in ottemperanza delle misure anticovid ha registrato una “SERENATA A GESÙ BAMBINO” eseguendo un piccolo concerto in chiesa. È vero Natale se siamo disposti ad accogliere Gesù nel nostro cuore. Un sereno Natale a tutti dal profondo del cuore dal Coro Parrocchiale di Sperone e da Don Reonaldo.

Ecco il video: clicca sul link sotto

https://www.facebook.com/bassairpinia/posts/2198077000323953

