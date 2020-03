SPERONE. Il presidente Alaia della squadra di calcio locale “ASD Sperone” regala 500 mascherine agli anziani

“In un momento particolare della storia del nostro paese non poteva mancare l’apporto in termini concreti dell”A.S.D. Sperone che dalla giornata di domani provvederà alla distribuzione di 500 mascherine a favore degli anziani che in questo momento meritano la dovuta attenzione, e ringrazio il Sig. Riccardo Sorice per la collaborazione” . Questo è quanto dichiarato dal Presidente del sodalizio societario, Pasquale ALAIA, uomo di grande spessore umano, pronto a fare la propria parte per Sperone a cui è particolarmente legato. “Il mio gesto è una goccia nel mare, ma sicuramente può essere utile per la tutela della salute. Spero, inoltre, che questo coronavirus possa farci riflettere sul senso della vita e farci diventare più altruisti per il bene comune”, ha concluso.

