SPERONE. Il saluto alle classi V della Scuola Primaria “Ennio Pulcrano”

Nella mattinata di sabato 12 giugno si è svolta, presso la scuola primaria del plesso di Sperone, la manifestazione per il saluto agli alunni delle classi quinte sezioni D, E, F. A presenziare la manifestazione il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII- G. Parini” di Baiano, dott. Vincenzo Serpico, i suoi collaboratori, prof. De Gennaro Generoso e la prof.ssa Anna D’Avanzo, il Sindaco di Sperone Marco Santo Alaia, i docenti, il personale Ata e i genitori degli alunni. La responsabile di plesso, l’insegnante Gelsomina Pecchia, docente delle classi quinte, a nome di tutta la comunità scolastica ha ringraziato il Dirigente per la passione e lo sguardo educativo e pedagogico che guidano le sue scelte e indicano la strada, la rotta, i traguardi al personale docente e non; il Sindaco, per la costante vicinanza all’Istituzione Scolastica in un periodo storico di grandi incertezze ed il personale ATA per la professionalità dimostrata. Un pensiero particolare è stato rivolto ai genitori degli alunni la cui collaborazione, unita alla condivisione educativa, è la chiave per il successo formativo. Non sono mancati momenti di commozione, in un clima di festa e gioia contornata da un sole stupendo. Il Dirigente ha salutato gli alunni augurando loro un futuro scolastico brillante; il Sindaco ha invece, posto l’accento sull’importanza della forte sinergia tra scuola e territorio. Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, i ragazzi delle classi quinte hanno ricevuto dei cappellini di diploma, una bellissima pergamena e l’abbraccio virtuale dei docenti che li hanno accompagnati nel lungo viaggio della scuola primaria, tra riflessioni, ringraziamenti e auguri per il futuro. La manifestazione si è conclusa con il volo di palloncini, a significare la libertà di pensiero che accompagnerà la vita di questi bambini che sono muniti non solo delle competenze scolastiche, ma anche di tanto altro che negli anni della scuola primaria hanno acquisito e che rappresentano il vero bagaglio per la vita: il coraggio, la fantasia, il rispetto, la condivisione, la responsabilità. L’istituto Comprensivo “ Giovanni XXIII – G.Parini ” the best for you!”.