Sperone, il sindaco Alaia annuncia il dissequestro del Cavalcavia

“Comunico che finalmente abbiamo ottenuto il dissequestro del cavalcavia autostradale n.22 con autorizzazione alla rimozione delle barriere di restringimento della carreggiata affinché la stessa possa essere usufruita nella sua interezza e con capacità di carico fino a 44 tonnellate.

In ragione di quanto precede, con ordinanza sindacale verrà disposta l’inibizione al traffico veicolare del cavalcavia al fine di consentire l’esecuzione delle opere a farsi, come da richiesta di società autostrade.

Salutiamo detta notizia con soddisfazione sia per la soluzione di un problema che affliggeva la nostra comunità, sia perché a breve inizieranno i lavori del secondo pozzo artesiano, obiettivo amministrativo fondamentale della nostra amministrazione comunale”.

