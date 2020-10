SPERONE. Il sindaco Alaia chiede ulteriori screenig epidemiologici per contrastare il Covid 19

Si è tenuta oggi la riunione del Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica, per l’emergenza COVID–19, svoltasi in modalità online, convocata dal Prefetto di Avellino, con la partecipazione dei sindaci di Avellino, Cervinara, Mercogliano, Montoro, Montella, Mirabella Eclano e Sperone, nonché alla presenza della dottoressa Morgante dell’ASL, del Questore, dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della GdF.

“Per la situazione di Sperone – afferma la fascia tricolore Marco Santo Alaia – ho fatto richiesta di ulteriori screening epidemiologici per il COVID–19, come da nostra ulteriore richiesta del 21/9/20; altresì, ho chiesto maggiori controlli della popolazione affinché ci sia vigilanza ulteriore sul rispetto delle regole anti contagio, invocando a tal proposito, in ausilio delle forze dell’ordine anche l’esercito, così come avviene già in alcuni centri della nostra Regione. Ho comunicato, inoltre, l’iniziativa intrapresa con i medici di base ed il comune di Baiano volta ad effettuare, dalla settimana prossima, le vaccinazioni anti influenzali in tensostrutture della protezione civile a piazza mercato nel nostro comune, al fine di preservare gli studi di medicina di base sul territorio ed evitare assembramenti negli stessi. Il Prefetto ha garantito massima attenzione alle nostre richieste, di concerto con l’ASL soprattutto per quanto riguarda l’ulteriore screening epidemiologico”.

