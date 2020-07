Il sindaco di Sperone, l’avv. Marco Santo Alaia, in riferimento alla famiglia messa in quarantena nei giorni scorsi con propria ordinanza su sollecitazione dell’Asl di competenza, in quanto uno dei familiari era stato in contatto fuori dai confini comunali con persona risultata positiva, rende noto che tutti i componenti sono risultati negativi al tampone faringeo e che solo per precauzione rimangono in quarantena fino al prossimo 6 luglio.

