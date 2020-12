“Sperone, illumina il Natale”. Ecco l’iniziativa dei giovani del Forum

“Sicuramente questo Natale sarà diverso dagli altri, ma non lasciamo che svanisca la sua magia…

Noi giovani abbiamo il compito di tenere in vita la sua atmosfera, per i bambini ma anche per gli adulti! A lungo abbiamo pensato a come si potesse realizzare un progetto natalizio e, soprattutto, cosa si potesse fare restando “lontani” ma “vicini”, rispettando tutte le regole che ormai conosciamo bene. Tante città d’Italia hanno aderito all’iniziativa lanciata dal conduttore radiofonico Pippo Pelo, che ha invitato i propri concittadini ad illuminare i balconi di Salerno.

Così abbiamo pensato di promuovere l’iniziativa a Sperone… e magari anche nel resto del Mandamento.

Allestendo il paese con luci e addobbi, renderemo sicuramente questo Natale più gioioso.

La nostra proposta è semplice: ogni cittadino deve addobbare il proprio balcone/giardino, l’ingresso di casa e finanche il proprio quartiere, ogni attività commerciale la propria vetrina, sempre rispettando tutte le norme anti-covid.

Sarebbe bello se riuscissimo a trasformare il paese in un percorso natalizio suggestivo e ricco di luci.

Per concludere il tutto ci sarà il concorso dell’addobbo più bello!

Come partecipare?

Inviaci la foto del tuo addobbo entro il 15 Dicembre.

Dal 16 al 23 Dicembre sarà possibile votare direttamente sulla nostra Pagina Facebook l’allestimento più bello. Vince la foto che prende il maggior numero di like !

Illuminiamo Sperone, illuminiamo il Natale tutti insieme

Forum Giovanile Sperone

