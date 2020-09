SPERONE. In piazza Mercato inizia lo screening della popolazione

Dopo le 13 a Sperone in piazza Mercato è iniziata a cura dell’Asl lo screening della popolazione contro il Covid 19 voluto fortemente dal primo cittadino di Sperone Marco Santo Alaia, che nei giorni scorsi ne aveva fatto richiesta alle autorità competenti, visto l’aumentare dei casi positivi in paese. La nota del primo cittadino Speronese fissava per le 10,30 l’inizio delle attività di prelievo ma si è ritardato di alcune ore per permettere agli operatori sanitari di effettuare i tamponi prima alle persone in quarantena domiciliare. Tutt’ora i sanitari stanno provvedendo ad effettuare lo screening di tutte le persone che volontariamente si sono portate in piazza Mercato e lo faranno ancora per molto, vista il folto numero di persone in fila. Va anche detto però che molti vista la giornata estiva e la lunga attesa hanno desistito. Lo screening permetterà di avere un quadro più preciso della diffusione del virus onde impedire il diffondersi del Covid. I risultati si avranno nei prossimi giorni.

