SPERONE. In via Stradelle gli spazzini puliscono e gli incivili deturpano. Il Cittadino segnala

La segnalazione di un nostro lettore questa volta arriva da Sperone, esattamente da via Stradelle, la strada che dalla Nazionale delle Puglie porta alla zona industriale di Sperone. Il lettore segnala che nonostante gli spazzini comunali puliscono periodicamente la strada in questione puntualmente la stessa viene di nuovo imbrattata da rifiuti di ogni genere e anche in questo periodo di emergenza Covid-19 dove gli spostamenti dei cittadini dovrebbero essere più limitati.

