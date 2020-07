Incidente questa mattina a Sperone in via G. Di Vittorio, due auto si scontrano e una delle due finisce contro il palo della pubblica illuminazione. Solo tanta paura e ingenti danni ad uno dei veicoli. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma solo qualche contusione per uno dei conducenti. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. (fonte Sperone annuncia)

