SPERONE. Incidente in via Nazionale, il bimbo investito stava passeggiando in bici con la sua famiglia

Secondo le testimonianze che ci giungono da Sperone, dove questo pomeriggio un bimbo è stato investito da un autoveicolo in via Nazionale delle Puglie, protagonisti della brutta avventura sarebbe un’intera famiglia, tutti insieme avevano deciso di fare una passeggiata dopo i tanti giorni passati in quarantena. A causare l’incidente è stata sicuramente una disattenzione, ma saranno i Carabinieri della Stazione di Avella intervenuti a stabilirlo insieme ai Vigili Urbani di Sperone, o del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro o del gruppetto di ciclisti. Ad avere la peggio il bambino che è stato scaraventato a terra mentre il papà, sempre secondo alcune testimonianze, veniva urtato di striscio. Entrambi sono stati accompagnati dall’ambulanza chiamata in loro soccorso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per i dovuti accertamenti, anche se le loro condizioni sembra non destino particolare preoccupazione.

