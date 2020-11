Sperone – L’ inciviltà regna sovrana. Perché non fare la corretta differenziata?

L’ uomo è colui che sta distruggendo il mondo e la riprova la si ha con le tante discariche a cielo aperto. Oggi in particolare vi raccontiamo dell’ inciviltà di colui che ha sversato rifiuti misti, in campi coltivati a nocciole. Tutto questo è avvenuto a Sperone lungo la strada che conduce alla “Fontana”. I proprietari terrieri hanno già provveduto a sporgere denuncia presso le competenti autorità. Noi invece ci chiediamo perché è così difficile effettuare una corretta differenziata? Non è più semplice mettere la spazzatura fuori casa, c’è il ritiro a domicilio, invece di prendersi la briga di mettersi in auto e di andare a sversarla in campagna? L’ inciviltà regna sovrana! Noi sappiamo però che gli speronesi sono ligi al dovere e siamo sicuri che chi ha visto o vede scene “illegali” non sarà omertoso, ma avviserà immediatamente le forze dell’ordine. Ricordiamo a coloro che credono di essere furbi che smaltire illegalmente dei rifiuti è reato.

