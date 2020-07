SPERONE. La giovanissima Cristina Caramiello scelta nel cast di un film

Si chiama Cristina Caramiello, ha 11 anni ed è di Sperone. La giovanissima ha superato già due prove per essere protagonista come attrice in un film ambientato sul personaggio di Harry Potter. Le è stato comunicato da poco la notizia di aver superato tutte le selezioni, Assegnandole il personaggio speciale dell’ ALLIEVA DEL I ANNO DI SERPEVERDE. Un’emozione unica che ha voluto condividere con tutte le persone che da sempre hanno creduto in lei e nel suo talento, in primis la sua famiglia. La giovanissima speronese ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione con l’associazione teatrale di Sperone “Zigo-Zago”, in seguito ha recitato nella compagnia teatrale “I mandamentali”, infine ha approdato nella scuola di Recitazione “Pro-Teatro” di Baiano, seguita dal Professore Antonio Lippiello. Da sempre ha ricevuto elogi e ammirazione nelle sue esibizioni teatrali, oltre all’ambito scolastico e culturale, anche l’Associazione Smile ha dato luce al suo talento nello spettacolo di Amici Campus 2019 quando Cristina ha presentato un Monologo contro la violenza sulle donne, che in seguito con lo stesso Monologo ha partecipato e ha Vinto il Primo Posto Social al concorso Portici in Teatro per la categoria monologhisti. L’annuncio di questa nuova avventura cinematografica rappresenta una vera soddisfazione per il nostro territorio, le riprese inizieranno già nel mese di Agosto, l’emozione è tanta e Cristina ha molto talento da mostrare e voglia di mettersi in gioco.

