L’Asd Sperone Bike in ottemperanza alle disposizioni urgenti per il Corona virus, comunica a tutti gli amatori ciclisti e simpatizzanti della bicicletta che vi è l’obbligo di non spostarsi dal proprio domicilio se non per i casi espressamente previsti. Pertanto tutte le attività di allenamento in bici all’esterno sono sospese fino al 03 aprile. Rispettiamo il divieto per il bene di noi tutti e delle nostre famiglie. IO RESTO A CASA

