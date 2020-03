SPERONE. L’associazione Anteas di Sperone e webtv Antea consegneranno pacchi alimentari alle famiglie bisognose

L’associazione di volontariato Anteas di Sperone e webtv Anteas, cogliendo la forza del messaggio di Papa Francesco che ha regalato atutti gli uomini, credenti e non credenti, lo spirito dell’umanità e della Speranza, intende consegnare a 50 famiglie bisognose di Sperone pacchi alimentari. “Sappiamo che tutto ciò può essere considerato poco, ma a volte questo piccolo seme può far nascere tanti germogli! La settimana prossima iniziamo la consegna, chiunque può contattare in privato me o gli altri soci. La Speranza vincerà sulla paura”. Queste le parole di Franco Vittoria uno dei organizzatori dell’iniziativa. .

