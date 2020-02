SPERONE. L’associazione Maio Sant’Elia ringrazia per la buonariuscita della festa

L’Associazione Maio S. Elia Profeta da spazio ai ringraziamenti al termine del ricco e se pur intenso programma concluso con successo dagli organizzatori. Alla sfilata del Maio per le strade del paese durante la mattinata del 20 febbraio si sono uniti gli amici di Peschici che hanno accompagnato il Grande Albero con il gonfalone del comune pugliese affianco alla bandiera dell’Associazione Maio per vivere insieme la tradizione e il culto legato al Profeta Elia con il paese irpino. Durante il pomeriggio i membri dell’Associazione Maio si sono attivati per ultimare i festeggiamenti, dove in serata presso il Piazzale S.Elia si è svolta la tradizionale Asta del Maio e il concerto di musica popolare dei Lumanera con la degustazione di piatti tipici. Tornando ai ringraziamenti è doveroso ringraziare il Sindaco di Sperone l’Avv. Marco Santo Alaia unitamente all’amministrazione comunale e le associazioni che si sono adoperate per l’accoglienza degli amici di Peschici. Tutto perfetto anche per la sicurezza dell’evento musicale, dove, grazie alla sinergia con il Comando della Polizia Locale sono stati rispettati tutti i punti richiesti secondo le norme vigenti della Safety & Security.

