SPERONE. Lo chef Nicola Pignatelli delizia l’assessore Caputo

Qualche giorno fà l’assessore campano all’agricoltura, Nicola Caputo, nell’ambito dell’Agrin Tour ha fatto tappa nella magica Costiera Sorrentina, splendida terra di agrumi, di colori, di profumi e di sapori, e di tanto buon cibo, circondata da un panorama mozzafiato, ha fatto sosta a Punta Campanella per incontrare il celeberrimo e stellato chef Alfonso Iaccarino. Una vera istituzione della cucina italiana conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, titolare del famoso ristorante di Sant’Agata sui due Golfi “Don Alfonso”, un uomo innamorato della sua terra, con tante idee innovative e progetti per il futuro, titolare anche di un’azienda agricola “Le Peracciole” che sorge in un luogo a dir poco stupendo e unico, sull’estrema punta della penisola sorrentina di front e a Capri e con una favolosa vista sui Faraglioni. Nella visita al relais & chateaux l’assessore si è soffermato con l’intero staff, e in particolare con il suo giovane allievo, lo chef irpino, nostro conterraneo, Nicola Pignatelli di Sperone, il quale ha dato adito alla sua bravura preparando un ottimo risotto, apprezzatissimo, ricevendo i complimenti, e gli auguri di un futuro radioso e ricco di prestigiosi traguardi.

