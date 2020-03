SPERONE. L’ordinanza di restare a casa non viene rispettata. La segnalazione di un lettore

Gentile redazione in questo momento estremamente difficile per ciascuno di noi, mi corre l’obbligo di segnalare che da questa mattina molto presto, dalle ore 6:00 circa, la zona in cui vivo, ossia nei pressi dell’area fitness di Sperone, è un pullulare di gente : podisti improponibili con guanti e mascherine, gente bisognosa di pet therapy che porta cani a spasso rigorosamente in tuta e scarpette da ginnastica, trattori che vanno e vengono con cani ed operai al seguito rigorosamente nei cassoni, addirittura una persona a piedi che aveva tra le mani piantine di ogni tipo da andare a piantumare nelle campagne (Non invio foto per non violare la privacy di questi buontemponi). Ad onor del vero in questo eccesso di stupidità devo segnalare che le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale in particolare, stanno vigilando e sono presenti, ma evidentemente non ce la fanno a controllare tutto il territorio. A questo punto chiedo anche il vostro aiuto per spiegare che BISOGNA RESTARE CHIUSI IN CASA. La corsetta la farete quando ci saranno le condizioni. Grazie.