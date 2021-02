Il primo cittadino di Sperone, l’avv. Marco Santo Alaia, è risultato positivo al Covid 19. La fascia tricolore non avverte sintomi particolari ed è in quarantena domiciliare presso la propria abitazione. A lui giungono gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la redazione di Bassa Irpinia e dai cittadini di Sperone che possa presto ritornare in piena attività nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

