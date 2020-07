Sperone. Muccio studia da amministratore, tende la mano alla Peluso Academy.

La Peluso Academy è da anni ai vertici del calcio giovanile nazionale, a Sperone merita più spazio, deve essere parte integrante di un progetto che possa valorizzare il merito di una società che solo pochi giorni fa ha ceduto altri 3 ragazzi 2006 al Bologna calcio, squadra di serie A. Se un giorno sarò amministratore del comune di Sperone come prima cosa dopo il primo consiglio comunale, mi si siederò al tavolo con i dirigenti di questa società e con consulenti del settore nel tentativo di reperire fondi europei sportivi (che ci sono) per creare qualcosa di unico nel mandamento e mettere al centro del mio agire amministrativo chi davvero merita più rispetto perché porta in alto il nome di Sperone in tutta l’Italia e in certi casi anche in Europa.

