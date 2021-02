Tanta paura questa mattina a Sperone in via Santa Croce, nel centro storico del paese, dove un’abitazione è andata in fiamme, forse il principio di incendio è partito dal mal funzionamento di un camino. Sul posto immediatamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco che stanno ancora operando sul posto oltre alle forze dell’ordine. Non si segnalano feriti ma danni ingenti all’abitazione.

