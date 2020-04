Sperone, nonostante l’emergenza Covid-19 proseguono i lavori per la fibra ottica

Quella della fibra ottica rappresenta sicuramente una soluzione necessaria per il miglioramento dei collegamenti internet, e a Sperone, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla loro sollecitazione agli enti competenti anche durante l’emergenza Covid-19 continuano i lavori per il completamento della rete.”Finalmente stanno iniziando ad attivare la fibra ottica a Sperone dopo le incessanti richieste del Comune di Sperone a TIM. L’ attività amministrativa, nonostante il Covid, continua per migliorare i servizi ai cittadini!!!”, ad affermarlo è il consigliere comunale Antonio Maietta.

