Paese senza acqua dal pomeriggio di oggi a Sperone. I rubinetti sono rimasti a secco creando problemi alla popolazione. Potrebbe essere un guasto al pozzo di via dei Funari, anche se non ci sono conferme ufficiali da parte dell’ente comunale, che ha causato l’emergenza in pieno inverno.

