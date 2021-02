SPERONE. Paese sotto choc per la morte di Pio Stefanelli

Sperone, il comune mandamentale piange la prematura scomparsa di Pio Stefanelli, giovane conosciutissimo in paese e nel mandamento baianese. Il ragazzo che era affetto da alcune patologie fu protagonista la fine dello scorso anno di una singolare protesta presso l’ospedale Moscati di Avellino quando con un video in diretta Facebook chiedeva di non essere dimesso dall’ospedale dopo la guarigione al COVID per le sue precarie condizioni di salute. Un video che aveva suscitato il clamore mediatico. Sconvolti dalla notizia un paese intero e l’amico Franco Vittoria con cui negli ultimi anni stava realizzando insieme il progetto di una web Tv di cui Pio era direttore. Il giovane amante della storia del territorio ha realizzato diversi documentari per promuovere le bellezze locali ed era molto seguito. Si attende la data dei funerali per l’ultimo saluto ad un ragazzo che era ben voluto da tutti. La redazione di Bassa Irpinia partecipa al grande dolore della famiglia.

