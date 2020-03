SPERONE. Paese sotto choc per la morte improvvisa di Felice Peluso

Un grave lutto ha colpito la comunità di Sperone dove questa sera è morto un giovane 35enne, Felice Peluso, per arresto cardiocircolatorio. Il giovane era molto conosciuto, il papà gestisce una stazione di rifornimento. E’ morto senza che si potesse fare niente per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La notizia si è immediatamente sparsa sui social e tantissimi sono i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia affranta dal dolore e sulla bacheca del giovane.

