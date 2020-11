Pio Stefanelli, il giovane speronese che nei giorni scorsi da un letto dell’ospedale Moscati di Avellino lanciò l’appello affinchè non fosse dimesso per le sue precarie condizioni di salute, è stato intervistato da Alessia Conte alla quale ha raccontato il suo calvario. Nella diretta ospite anche il prof. Franco Vittoria che si è subito schierato a fianco di Pio per ribadire con forza il diritto alla salute di ogni persona. Ecco il video



