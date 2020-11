Da diverso tempo, nell’area mercato di via Funari dove sono gli alloggi popolari, c’è una famiglia che è costretta ad ogni pioggia ad aprire l’ombrello anche dentro casa. Dopo numerosi solleciti sembra che l’ente proprietario non abbia provveduto a prendere provvedimenti per riparare l’infiltrazione che ad ogni pioggia crea non pochi danni e soprattutto disagi agli occupanti dell’alloggio. Oggi hanno voluto segnalarci il loro disagio con un video:

