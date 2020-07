SPERONE. Premio alla Memoria: Muccio: “E’ stato molto emozionante ricordare i protagonisti del paese”

“Posso dire che è stata la manifestazione che ho organizzato ed a cui ho partecipato che mi ha emozionato di più. È stato qualcosa di indescrivibile ricordare i protagonisti della storia di Sperone , illustri cittadini e personaggi legati alle tradizioni speronesi che tanto hanno dato alla nostra piccola ma orgogliosa comunità. Ringrazio i familiari e i cittadini presenti , ringrazio gli amici che con me hanno dato vita all’evento, Almerigo Pantalone , Giuseppe Peppe Alaia , Melissa Carlo , Giuseppe Vecchione ; inoltre il Circolo il Confronto, il Sindaco , il comando dei vigili urbani e la Stamperia Masi Cartoleria che con molta professionalità ha realizzato le pergamene. In autunno ci sarà la passeggiata ecologica ,una mostra di vari artisti,mentre il prossimo anno la seconda edizione del premio Sperone”. Lo ha dichiarato Pasquale Muccio, organizzatore della manifestazione tenutasi ieri in piazza Luigi Lauro a Sperone.