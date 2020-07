SPERONE. Prima edizione del “Premio Sperone alla memoria”

Domani 24 luglio alle ore 19, in piazza Luigi Lauro, si svolgerà la prima edizione del premio Sperone, quest’anno si premieranno coloro che hanno fatto tanto per Sperone, coloro che hanno lasciato un segno e che oggi non ci sono più. Illustri cittadini di Sperone e personaggi storici legati alle tradizioni speronesi che nel corso del 900 si sono distinti nelle loro diverse attività. “UN PAESE CHE NON HA MEMORIA DEI LORO FIGLI, NON PUÒ AVERE FUTURO”. Così conclude l’organizzatore e il presidente di Svegliamoci, Pasquale Muccio.

adsense – Responsive – Post Articolo