SPERONE. Ragazza si sente male e perde i sensi. A terra in attesa dei soccorsi

È a terra da oltre mezz’ora sotto il sole in attesa dell’arrivo dell’ambulanza una ragazza di Sperone, trentenne, nei pressi dello stadio comunale. La giovane si è sentita male cadendo a terra dove è tuttora riversa in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, che in questo periodo di Covid, sono particolarmente super richieste. Sul posto i Carabinieri di Avella e i Vigili Urbani che non lasciano avvicinare. La giovane, da quanto si apprende, sarebbe in cura per problemi psichici.

