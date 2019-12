SPERONE. Saggio di Natale della scuola di ballo ““Tony & Piera dance” al Nadur di Cicciano

Come ogni anno la scuola di ballo “Tony & Piera dance” è lieta di presentare il saggio di Natale: “Spettacolo di Natale”.

Questo evento nel corso degli anni ha assunto un significato sempre più intimo. Lo spettacolo di Natale rappresenta per la scuola di ballo un cenone in famiglia, un modo per condividere, in questo periodo magico, la passione per la danza con amici e parenti.

Per questo siamo felici di invitarvi Domenica 22 Dicembre 2019, alle ore 18.30, presso il teatro Nadur di Cicciano.

