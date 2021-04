SPERONE. Scuole chiuse anche la prossima settimana. La circolare

A Sperone anche per la prossima settimana le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse ecco la circolare del DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Vincenzo Serpico:

Si comunica alle SS.LL. la sospensione delle attività educative e didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel predetto comune dal 19 aprile al 24 aprile 2021. DISPONE

1) l’attivazione della didattica a distanza a partire dal 19.04.2021 al 24.04.2021 fatte salve eventuali proroghe nei tempi e nei modi già precedentemente attuati per tutti gli ordini di scuola. La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo e alle famiglie, mediante pubblicazione sul registro elettronico ARCHIMEDE e sul sito web della scuola.

