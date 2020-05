Si informa la cittadinanza che per interventi programmati di ordinaria Manutenzione all’impianto di sollevamento acqua (pozzo in via dei Funari), l’erogazione idrica subira’ una sospensione dalle ore 22,15 del 08.05.2020 alle ore 05,00 del 09.05.2020. l’amministrazione si scusa per eventuali disagi che potranno essere arrecati alla cittadinanza.

