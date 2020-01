SPERONE. Successo per le iniziative di fine anno “Si e pasture parlassero” e il concerto della Corale S. Elia.

L’ Amministrazione Comunale, nelle persone del sindaco Marco Santo Alaia e dell’ assessore Sofia D’ Anna, e la collaborazione del parroco Reinaldo Luis Arino Plata, ha promosso per gli ultimi giorni dell’anno appena passato due eventi: rappresentazione teatrale “SI E PASTURE PARLASSERO” tenutasi il 26 dicembre e il Concerto della Corale Sant’ Elia profeta Sperone, diretto dalla maestra Milena Maietta, tenutasi nella parrocchia Sant’ Elia il 27 dicembre scorso. Il coro si è esibito in canti mariani, natalizi classici sia della tradizione italiana, napoletana e straniera. Grande successo per entrambi gli eventi

adsense – Responsive – Post Articolo