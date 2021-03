Ancora un super sistemone, questa volta dedicato alla festa del papà, giocato presso la ricevitoria AugustusBar di Sperone, per centrare il sei al SuperEnalotto che ha come montepremi di oltre 124 milioni di euro. Con una super schedina che prevede ben 79 numeri giocati e ben 2464 combinazioni si cerca di beccare i numeri giusti nell’estrazione di domani. In vendita 117 quote al costo ognuna di 15,80, non resta che tentare la fortuna.

