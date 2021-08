SPERONE. “Torrente Sciminaro”, la richiesta urgente di intervento da parte dei cittadini

Pubblichiamo l’email inviataci da un lettore sullo stato di abbandono dei regi lagni che attraversano il comune di Sperone.

Gentile redazione segnalo nuovamente e con notevole preoccupazione, la situazione di abbandono in cui versa il greto del torrente Sciminaro che attraversa​ il comune di Sperone (AV) nei pressi dell’area fitness. Recenti foto diffuse dal Vs giornale online mostrano lo stato di abbandono in cui versa il suddetto corso d’acqua. Chiedo con tutte le​ energie di dare ascolto alla mia richiesta di aiuto affinché il Vs autorevole intervento possa smuovere le coscienze degli amministratori​ locali, provinciali e regionali per un intervento di bonifica del sito. Bisogna approfittare di questo momento di siccità per mettere il tutto in sicurezza, prima che sia troppo tardi. “Le piogge torrentizie non tarderanno”.​ Scusandomi per le diverse mail inviate e sicuro di un Vs riscontro saluto cordialmente.

